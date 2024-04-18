"التنمية المحلية": 129 متدربًا اجتازوا 4 دورات ضمن الخطة التدريبية للمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، بتخريج ١٢٩ متدربًا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ٣١، وهي دورات تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ويستفيد من تلك الدورات ١٢٩ متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب، لافتًا إلى أن الخطة التدريبية لسقارة هذا العام ركَّزت على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها.

هشام آمنة: العنصر البشري أثمن مقدرات الدولة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن العنصر البشري هو أثمن مقدرات الدولة، وتعمل الوزارة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بالإدارة المحلية من خلال ذراعها التدريبي بسقارة، من منطلق إيمانها بأن الاستثمار في البشر، هو خير استثمار في المستقبل.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبية بالمركز والمتدربين، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول على المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلًا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات مما يسهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

وأشاد اللواء هشام آمنة إلى الجهود المبذولة من القائمين بمركز التنمية المحلية بسقارة للعمل على استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات سنويا وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيدًا على استراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال وعائد يوازى، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدي بالتالي إلى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فعالية.

وأكد المتدربون أن الدورات التدريبية بمركز سقارة التي حصلوا عليها هذا الأسبوع تهدف بشكل فعلي وجاد الى إعدادنا كعاملين بالإدارة المحلية إعدادًا جيدًا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراتنا الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.