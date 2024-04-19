وزير التنمية المحلية: تكليفات رئاسية باستغلال أراضي الدولة المستردة من التعديات

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استغلال الأراضي المستردة عقب حملات الإزالة التي تشهدها محافظات الجمهورية وفق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه وفق تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، يجري حاليًا العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، بما يحقق مصلحة الدولة ويحمي ممتلاكاتها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي، باستغلال الأراضي المستردة تسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية.

وكان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، قد أعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.