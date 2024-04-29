بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة نويبع

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تسليم محطة الفرز الأولى بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين الموافق 29/4/2024 بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة (أبورديس -رأس سدر -الطور-نويبع) بالمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة وتسلم مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 مترًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.

الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة نويبع

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) + شوكة، ومكبس معادن، مكبس مفروزات خفيفة،ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، ولتغطية المكابس على مساحة 65م2،و لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 مترًا، وتركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز، وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل ما يلزم طبقًا لاصول الصناعة،إضافة إلى إعادة تأهيل المبني القائم فرشه بالأثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافه.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنتائج المتحققة على أرض الواقع لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفنين الصحيين الآمنين بمدينتي (الطور– شرم الشيخ) بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور– نويبع– أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه، كما أنه جار إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة يبلغ 146 مليون جنيه.

إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه يتابع عن كثب وبصورة دورية ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلًا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.