الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر اللواء هشام آمنة،  وزير التنمية المحلية، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين والشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين ومختلف طوائف الشعب المصري.

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقد.

وكان وزير العمل  حسن شحاتة، قد أعلن في بيان رسمي صادر عن الوزارة،  أن يوم الأحد  الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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