س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء

جدل مُحتدم، وتساؤلات تتصاعد، بشأن ما أثاره قانون التصالح الجديد الخاص ببعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، واللائحتين التنفيذيتين اللتان أصدرهما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويتساءل المواطنون خلال الساعات الماضية عن إجراءات قبول طلبات التصالح الخاصة بهم في قانون التصالح الجديد، الذي يواري سوءات القانون القديم، تزامنًا مع بدء تلقي قبول الأوراق بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، صباح اليوم الثلاثاء 7 /5/ 2024، في التقرير التالي نرصد كافة المعلومات حول هذا الأمر.

في البداية: ما هو موعد فتح قبول طلبات التصالح؟

الحكومة أعلنت عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء منذ الثلاثاء 7 /5/ 2024.

كيف يتقدم المواطن بأوراق التصالح؟

ـ تُقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حسب موقع المخالفة وذلك بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

الحالات التي يجوز التصالح عليها؟

يجوز التصالح على المباني والإنشاءات التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، والتي تم بناؤها على أراضي أملاك.

القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

كل العقارات المخالفة يُمكنها الاستفادة من القانون، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح؟

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، الراغب في التصالح.

- مستند التصالح أو نموذج رقم 10.

- نسختان من الرسومات الهندسية أو الإنشائية، أو أحدهما من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.

- تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل القيام بالأعمال المطلوبة استكمالها.

- إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات، ويتم بعدها تعديل قرار قبول التصالح بإضافة التصريح، باستكمال أعمال الدور دون أي رسوم.

وينتظر المواطنون، البدء الفعلي لاستقبال طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفق القانون واللوائح المنظمة لعمل الإدارة المحلية.

ما هي قيمة ما يدفعه المواطن من جدية للتصالح في المدن والقرى؟

ـ جدية التصالح محددة بـ25% من القيمة الإجمالية وذلك بحد أقصى 5 آلاف للقرى و20 للمدن فى مخالفات الرسوم و10 للقرى و40 للمدن فى التعدى على الردود.

كيفية احتساب أسعار المتر في القرى والمدن؟

ـ تتولى اللجان الفنية وسلطات المحافظات وأجهزة المدن إصدار قوائم تقديرية بالأسعار حسب المناطق والمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات

ماهو مصير العقارات التي تمت إزالتها الفترة الماضية قبل بدء أعمال التصالح؟

لم يتم رصد تنفيذ أي إزالة لأي عقار بسبب مخالفة شروط سلامة إنشاء العقار أو مخالفة شروط بناء، وإنما تم تنفيذ جل الإزالات على حالات الإزالة التي تمت على أراضى الدولة أو الأراضي الزراعية والمرافق العامة والطرق وخطوط السكك الحديدية وأراضى طرح النهر، أما أى عقار على أرض مملوكة ملكية شخصية فيندرج ضمن قانون التصالح ولا يواجه خطر الإزالة.

أين يتقدم المواطن بأوراق التصالح؟

يتم التقديم في المراكز التكنولوجية على مستوى قرى ومدن وأحياء الجمهورية، التي تم تخصيصها لهذا الغرض، وخصصت الحكومة ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح.

هل ستشهد المراكز التكنولوجية زحامًا خلال التقديم؟

انتهت المحافظات من تخصيص المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين في أيام التصالح، وتم تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، ويعمل المسئولون عن عملية التصالح على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ما هي المميزات التي يقدمها القانون الجديد؟

يسعى قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإدارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما يمتلك القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

أين ستذهب أموال التصالح المحصلة من المواطنين؟

ستتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.

ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح عليها؟

تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- التعدي على حقوق الارتفاع.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.

- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- تغيير استخدام أو نشاط العقار.

- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.

- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

ما هي الرخصة التي سيحصل عليها العقار المتصالح؟

ـ كل عقار أو وحدة متصالحة ستحصل على شهادة سلامة أو شهادة ميلاد تعتبر رقمًا قوميًا للعقار يمنحه وضعية قانونية بصفة رسمية.

هل يشمل قانون التصالح كل المبانى الجديدة منذ 2008؟

كل العقارات المخالفة يُمكنها الاستفادة من القانون، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

هل تخضع العقارات المقامة قبل 2008 لقانون التصالح؟

العقارات المبنية فى القرى قبل 2008 لا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء فى القرى والمناطق الريفية.

ما الفائدة التي تعود على المواطن من تقنين وضعه والتصالح؟

رغم وضوح النص القانونى إلا أن هناك حلولًا إجرائية، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بأنه يمكن التقدم بطلب التصالح بأقل قدر من الأوراق، للحصول على النموذج 3 لتأمين الوضع القانونى للعقار ووقف أي إجراءات متخذة ضده، ثم التمتع بمهلة إضافية لاستكمال الأوراق وباقى إجراءات التصالح.