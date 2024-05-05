استرداد 707 آلاف متر مربع بعد إزالة 2297 مبنى مخالفًا بالمحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى الآن، والتي انطلقت في ٢٠ أبريل الماضي وتنتهي في ٩ مايو الجاري، ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة والتصدي لظاهرة استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها بجميع أنحاء المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ بلغ ٢٢٩٧ مبنى على مساحة ٧٠٧ آلاف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ٨٩٠ حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة ٢٣١٦ فدانا، بالإضافة إلى أنه تمت إزالة عدد ١٠٠ حالة استزراع سمكي بمساحة ٥٠٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ من إزالة التعديات خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.