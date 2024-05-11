نتائج المرحلة الثالثة لموجة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كشفت تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عن نتائج المرحلة الثالثة من الحملة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

نتائج المرحلة الثالثة

وأشار التقرير إلى أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢٢.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ١٥٨ حالة مبان مخالفة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد ٥٨ ألف متر مربع بإجمالي ٤٥٢ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت ٤٧ ألف متر مربع بإجمالي ٨٩ حالة مبان مخالفة.

بينما كانت أكثر المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد، حيث نجحت جهود المحافظة في استرداد ١٧٤٧ فدان أراض زراعية بعد إزالة ٢٠ حالة، ويليها محافظة الشرقية التي استردت ٢٠٥ أفدنة أراض زراعية بإجمالي ١٤٢ حالة، ثم محافظة دمياط واستردت ١٧٢ فدانًا، بعد إزالة ١٠ حالات مخالفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢٢، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كل المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢٢ بكل قوة وحسم واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف المهم، حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ونوه بأن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الثانية ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالفا، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد، بينما نجحت الدولة خلال المرحلة الأولى في استرداد ٩٦٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات بعد إزالة ٤٧٦٩ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة، كما تم استرداد ٣٨٠٨ أفدنة بعد إزالة ١٤٤١ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، كما تمت إزالة ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد.

ووجَّه اللواء هشام آمنة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة منع التعدي على الأراضي المستردة بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، مشددًا على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍ جديدة في المهد علي أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة من موجات الإزالة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.