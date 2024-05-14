الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يكلف قيادات المحافظات بنشر مزايا قانون التصالح الجديد على "فيسبوك"

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

 وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كل مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز.

وشدد على ضرورة إبراز مزايا قانون التصالح الجديد والتي يأتي أهمها: القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الالكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول واستكمال باقى الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يسهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إلى أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وذلك من خلال الابلكيشن الجديد الذي تتم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

وأكد ضرورة المرور المكثف على المراكز التكنولوجية البالغ عددها 341 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من تيسير الخدمات للمواطنين وإزالة العقبالت التي تواجههم مهما كانت والعمل على حلها.

طلب التصالح المنظومة الالكترونية ا توعوية للمواطنين حق التصالح بوابة خدمات المحليات تطبيق تصالح الموبايل

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