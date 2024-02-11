وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

أثارت خطة الاحتلال الاسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية مخاوف عالمية لاسيما وأن مصير ما يقرب من مليون ونص نازح فلسطيني ستكون على المحك حيث تعد مدينة رفح الملاذ الأخير لهم، بينما هددت مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل حال اجتياح رفح.

كيف تحكم اتفاقية السلام مصير غزة

وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979 وبموجب الاتفاقية يتم تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" و المنطقة "ج" وهي منزوعة القوات والسلاح العسكري.

أما على الجانب الإسرائيلي فهناك النقطة "د"، بعمق 4 كيلو مترا على الجانب الإسرائيلي أو ما يعرف بمحور صلاح الدين أو ممر فيلادلفيا أو رفح الفلسطينية المحتلة.

ووفقا للمعاهدة لا يمكن أن يتواجد أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي بمنطقة رفح او ممر فيلادلفيا، وأي دخول قوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات يكون بمثابة خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 واتفاقية المعابر الموقعة عام 2005.

تفاصيل بروتوكول فيلادلفيا

وتم تضمين بروتوكول فيلايدلفيا لاحقا في المعاهدة وينص على انه يسمح بتواجد أمني وعسكري محدود في المنطقة الحدودية، ولكن كل انتشار أو تحرك لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة وفي الاحداث الجارية يقصد بالطرف المقابل مصر.

كما يسمح بروتوكول فيلادلفيا، بتواجد أمني وعسكري مصري خصوصًا من قوات حرس الحدود، لمطاردة الإرهاب والتسلل والتهريب عبر الحدود.

هل تقطع مصر العلاقات مع إسرائيل حال اجتياح رفح

واستندا لاتفاقية السلام واتفاقية المعابر قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تأمين تعاون مصر فيما يتعلق بالغزو البري لمدينة رفح لكن مصر رفضت بشكل واضح وكامل هذا الأمر.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن القاهرة أرسلت تحذيرات إلى إسرائيل فيما يتعلق بعلاقاتها الدبلوماسية، مفادها أن هذه العلاقات قد تتوقف في حال شنت القوات الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق لمدينة رفح.

وأكدتت الصحيفة أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين وفق المسؤولين المصريين.