الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إن بى سى: انقسام كبير بين إدارة بايدن ونتنياهو بسبب اجتياح رفح الفلسطينية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية إن هناك انقسامًا متزايدًا بين الولايات المتحدة ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الخلاف الأكثر إلحاحًا حول خطط إسرائيل للغزو البري لرفح.

وقال نتنياهو في وقت سابق إن قواته ستشن هجومًا بريًا على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني نازح في خيام مؤقتة، لكنه أشار في الأيام الأخيرة إلى أنه سيسمح للمدنيين بالفرار أولًا، رغم أنه من غير الواضح كيف سيفعلون ذلك أو إلى أين سيذهبون؟.

ووفقًا للمسئول الأمريكي، تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل ليست مستعدة بعد لشن هجوم بري من شأنه أن ينقذ السكان المدنيين.

قطع العلاقات الدبلوماسية 

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن المسئولين الإسرائيليين يحاولون تأمين تعاون مصر فيما يتعلق بالغزو البري لمدينة رفح  الذي يرفضه المسئولون المصريون بشكل واضح وكامل.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال":  إن القاهرة أرسلت تحذيرات إلى إسرائيل فيما يتعلق بعلاقاتها الدبلوماسية، مفادها أن هذه العلاقات قد تتوقف في حال شنت القوات الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق لمدينة رفح، وهو ما تعهد النظام الإسرائيلي بتنفيذه مسبقًا في هذا الشهر.

وجاء في التقرير نقلًا عن المصادر: أن "أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين"، وقال المسئولون لـ "وول ستريت جورنال": إن وفدًا من القاهرة قام مؤخرًا بزيارة لنظرائه الإسرائيليين في "تل أبيب" لمناقشة الوضع في رفح على وجه التحديد.

وقال المسئولون: "يحاول المسئولون الإسرائيليون إقناع مصر بالموافقة على بعض التعاون فيما يتعلق بالغزو البري، وهو ما يقاومه المسئولون المصريون".

وسبق وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة ABC الإخبارية، اليوم الأحد في مقابلة مع قناة abc الأمريكية، إصراره على دخول مدينة رفح، مشيرًا إلى أنه سوف يوفر "ممرًا آمنًا" للمدنيين لمغادرة المنطقة.

إن بي سي یونیفرسال سي إن بي سي بايدن نتنياهو حرب غزة اجتياح رفح مخطط الاحتلال قبل اجتياح رفح

مواد متعلقة

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

إسرائيل تعتزم المشاركة فى مفاوضات "المحتجزين" فى القاهرة مع مدير المخابرات الأمريكية

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

تظاهرات مؤيدة لفلسطين داخل متحف الفن الحديث فى نيويورك

الغضب ضد نتنياهو يتزايد.. تظاهرات فى تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع تدعو لعقد انتخابات

نتنياهو: سندخل رفح "معقل حماس الأخير"

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

رفض مصري وقلق أمريكي.. خطة نتنياهو لدخول رفح تواجه تحديات استراتيجية

الأكثر قراءة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

غياب نجوم الكرة.. تشييع جنازة شقيق سيد معوض بالفيوم

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصر تعزى الإمارات والبحرين فى ضحايا الهجوم الإرهابى فى الصومال

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

صلاة الجنازة على شقيق سيد معوض بمسجد قايتباى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح