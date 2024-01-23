الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لسة هندمغها وغير معروضة للبيع".. أقوال التجار المتورطين بغش الذهب بالجمالية

الذهب
الذهب

«غير معروضة للبيع».. بهذه العبارات أدلى ثلاثة من تجار الذهب المتورطين بالغش التجاري في صناعة المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بأقوالهم أمام نيابة الجمالية الجزئية.

أقوال التجار المتورطين بغش الذهب بالجمالية

وأوضح المتهمون أنه خلال الحملات الأمنية تم الهجوم على المحلات والتحفظ على بضائع محفوظة في خزائن المحلات وفي الورش خلال التصنيع، وكان جارِ العمل على دمغها حتى لا تقع تحت طائلة الغش، ولم يتم ضبط مشغولات ذهبية غير مدموغة أو مصنوعة بطرق مخالفة وبنسب أخرى غير المشروعة قانونًا.

كانت شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة للقبض على ثلاثة من أصحاب المحلات المتخصصين في بيع المشغولات الذهبية والعملات الذهبية بمنطقة الصاغة.

ووجهت لهم النيابة تهمة الغش التجاري والتلاعب في صنع المشغولات الذهبية، من خلال إضافة مواد على الذهب الخام بنسب أعلى من المقررة قانونًا، مما يعنى غشًا وتدليسًا وتلاعبًا.

يذكر أن الأجهزة الأمنية سبق أن ألقت القبض على روماني عيسى، تاجر الذهب؛ بتهمة التلاعب في سعر الذهب وتلاعبه في سعر الذهب، لأنه من تجار الذهب الخام ومن أشهر تجار الذهب في مصر.

تجار الذهب الغش التجاري نيابة الجمالية الجزئية صناعة المشغولات الذهبية

مواد متعلقة

بعد إمبراطور الجمالية.. الأمن يلاحق المتلاعبين بسعر الذهب

الأكثر قراءة

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ترامب يفجر مفاجأة بشأن انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس