الرئيس السيسى: هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألّا يخسر المشروع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نعمل في مشروع الـ62 ألف فدان في المنيا منذ 5 سنوات تقريبًا، وجرى اختيار المنيا وبني سويف لكي يعود النفع على الأيدي العاملة في تلك المحافظات.

تشغيل الأيدي العاملة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد، أن الدولة تستهدف في التشغيل تحقيق الربح، ومن ضمن الأرباح للدولة هو تشغيل الأيدي العاملة، فالمشروعات التي لا تكسب كثيرًا، ولكنها تشغل عمالة كثيرة تعتبر ربحًا بالنسبة للدولة، ويكون دخلها العمالة التي وراءها أسر، وهو مكسب مالي للدولة.

ولفت إلى أن هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألّا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبدًا، ونتحدث بالحيادية الكاملة في ذلك.