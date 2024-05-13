المدير التنفيذي لـ"مستقبل مصر" يُشيد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

أشاد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نجاح المشروعات، خاصة المسار الناقل لأكثر من 166 كيلومترًا لمحطة معالجة تقدر بـ7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف "الغنام"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: نحن أمام تحدي كبير، وبانتهاء 2025، سيكون المسار سالف الذكر مؤمن عليه مساحة زراعية 2.2 مليون فدان.

الحد من البطالة

وتحدث المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن مشروع المنيا وبني سويف، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة وضمها لسوق العمل بهدف اكتساب خبرات كثيرة.

ولفت إلى أن المشروع يبلغ 62 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقي بحجم إنفاق ضخم، فضلًا عن مدينة أسوان التي يعد القطاع السياحي بها من أفضل القطاعات الاقتصادية، كما وجه الرئيس السيسي بإضافة قطاع زراعي هناك؛ بهدف زيادة الأيدي العاملة والحد من البطالة في مشروع على مساحة 650 ألف فدان.