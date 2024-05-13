الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: لو لدينا مياه تكفى لزراعة 100 مليون فدان لفعلنا ذلك

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر إذا كان لديها مياه تكفي لزراعة 100 مليون فدان لفعلت ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، اليوم الإثنين: نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل من زراعات أخرى بدلًا من زراعة 200 ألف فدان قمح لتوفير المياه.

التوسع فى الصوب الزراعية

وتابع: يجب ألّا نركز على القمح، خاصة أن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، نقطة المياه المتاحة نطلع بيها أكبر وأفضل وأغلى إنتاج، ونبيعه ونجيب اللي محتاجينه.

وأشار الرئيس السيسي إلى التوسع في الصوب الزراعية على الرغم من أنها لا تنتج كل شيء؛ لأن إنتاجها يمكن أن يباع ونستورد به القمح بالعملات التي تعود كعائد.

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