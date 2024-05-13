الإثنين 13 مايو 2024
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المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": نتوسع فى الصوب الزراعية للحفاظ على المخزون المائى

العقيد الدكتور بهاء
العقيد الدكتور بهاء الغنام

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن مشروع الظفرة يقع على الخزان النوبي على مساحة 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طريقًا بطول 200 كيلومتر حتى نتمكن من إدخال المعدات، وبدء العمل في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الغنام، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بحضور الرئيس السيسي، أن المياه مورد نادر وغير متجدد، لذلك كان هناك العديد من التوصيات بشأن استخدام الصوب كمحطة تحلية، ويتم حاليًا تنفيذ مشروع بمساحة 12 ألف فدان في محافظة تقع بين الفيوم وبني سويف بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة كثيف على أن ينتهي المشروع خلال 30 يومًا.

لدينا 1021 صوبة إسبانية مساحتها 6 أفدنة للصوبة الواحدة

وتابع: بدأنا زراعة 60% من المساحات التي دخلت الخدمة، ولدينا 1021 صوبة إسبانية مساحتها 6 أفدنة للصوبة الواحدة بنظام تكنولوجي متطور، إضافة إلى الصوب المصرية، بجانب محطة كهرباء 60 ميجا فولت أمبير.

وأكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه يتم التوسع في الصوب الزراعية وصوب الهيدروبونيك، وذلك للحفاظ على المخزون المائي وزيادة الإنتاجية، معقبًا: "نتوسع في محور الضبعة بالمنطقة اللوجستية بجوار أكبر سوق على مساحة 500 فدان وعدد صوب 690 صوبة".

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