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خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتوجه حاليا للإنتاج وزيادة مواردها في كافة القطاعات

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع "مستقبل مصر" يمثل توجه عام للدولة أنها تكون منتجة حتى تستفيد من مواردها في كافة القطاعات والطرق، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأضاف "البهواشي"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث ليس مجرد وضع حجر أساس لمشروع ولكن مشروع متكامل ينتج بالفعل، موضحًا أن مشروع "مستقبل مصر" يشمل فكرة التكامل في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

الأموال التي أنفقت على "مستقبل مصر" لم تذهب بلا فائدة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشروع يتكامل بين قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي واستغلال مورد الأرض والمياه والطاقة، وكل هذه الأمور في تعاون وتكامل بين وزارات الدولة لإنجاح هذا المشروع.

وتابع: بعد مشاهدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس لمشروع مستقبل مصر، تأكدنا أن الأموال التي أنفقت على هذا المشروع لم تذهب بلا فائدة، فهو يمثل دولة حقيقية تبني بنجاح، وتشهد منذ تولي الرئيس السيسي منهجًا جديدًا.

الدولة المصرية الدكتور محمد البهواشي محمد البهواشي الدولة المصرية تتوجه الآن للإنتاج زيادة مواردها في كافة القطاعات كافة القطاعات

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