الثلاثاء 14 مايو 2024
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أحمد الطاهرى: الشارع العربى يعول كثيرًا على القمة العربية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن غدا تحل ذكرى النكبة الفلسطينية، عندما أُجبر 750 ألف فلسطيني على أن يتركوا منازلهم، وكذلك ما تتعرض له فلسطين في نكبة 2024، والتي سقط فيها حتى الآن نحو 40 ألف شهيد، وهم ما جرى إحصاؤهم حتى الآن، ومئات الآلاف تركوا منازلهم.

العاصمة البحرينية المنامة أتمت استعداداتها على أكمل وجه لانعقاد القمة

وأضاف الطاهري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمة العربية يعول عليها الكثير في الشارع العربي، والاهتمام الإعلامي بالقمة حاضر منذ اللحظة الأولى، حيث أتمت العاصمة البحرينية المنامة استعداداتها على أكمل وجه. 

وتابع: ظهر الترحاب الشديد بالمملكة، وتزينت العاصمة بصور القادة العرب ترحيبا بهم، وننتظر على مدار اليوم ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء الخارجية.

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