الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": طائرات الاحتلال تجوب سماء مدينة رفح الفلسطينية

الطائرات الإسرائيلية
الطائرات الإسرائيلية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إننا نشهد تطورات الأوضاع المستمرة في المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، والقصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى أن طائرات الاحتلال تجوب سماء مدينة رفح.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد احتدام الصراع مرة أخرى في مناطق شمال قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم جباليا، ونتج عن ذلك عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

الطائرات الإسرائيلية المقاتلة تجوب شرق مدينة رفح

ونوه مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح بأن الاحتلال يقوم بإطلاق النيران على المربعات السكنية في شرق مدينة رفح، ونشاهد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تجوب شرق مدينة رفح.

وتابع: إننا نقف على أقصى نقطة في الحدود المصرية وهى منفذ رفح البري، شريان الحياة إلى القطاع، الذي لم تدخل منه المساعدات الإنسانية والإغاثية قرابة 8 أيام منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح إلى أن إسرائيل أغلقت معبر كرم أبوسالم لدواعِ أمنية وفقًا للتصريحات الإسرائيلية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة.

معبر رفح رفح أوضاع الجانب الفلسطيني الجانب الفلسطينى القصف متواصل اكسترا نيوز عبد المنعم إبراهيم مراسل اكسترا نيوز من معبر رفح

مواد متعلقة

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": نتوسع فى الصوب الزراعية للحفاظ على المخزون المائى

الرئيس السيسى: هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألّا يخسر المشروع

الرئيس السيسى: لو لدينا مياه تكفى لزراعة 100 مليون فدان لفعلنا ذلك

"بتودوا الفلوس فين؟".. الرئيس السيسى: "مكنش عندى خيارات تانية وأنى أسيب البلد تخرب"

المدير التنفيذي لـ"مستقبل مصر" يُشيد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

الرئيس السيسى للمستثمرين: شاركنى حرصى على المياه ولا بد من الزراعة بنظم رى أكثر حرصًا

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": 2.2 مليون فدان باكورة التنمية بالدلتا الجديدة

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟