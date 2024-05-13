"إكسترا نيوز": طائرات الاحتلال تجوب سماء مدينة رفح الفلسطينية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إننا نشهد تطورات الأوضاع المستمرة في المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، والقصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى أن طائرات الاحتلال تجوب سماء مدينة رفح.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد احتدام الصراع مرة أخرى في مناطق شمال قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم جباليا، ونتج عن ذلك عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

الطائرات الإسرائيلية المقاتلة تجوب شرق مدينة رفح

ونوه مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح بأن الاحتلال يقوم بإطلاق النيران على المربعات السكنية في شرق مدينة رفح، ونشاهد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تجوب شرق مدينة رفح.

وتابع: إننا نقف على أقصى نقطة في الحدود المصرية وهى منفذ رفح البري، شريان الحياة إلى القطاع، الذي لم تدخل منه المساعدات الإنسانية والإغاثية قرابة 8 أيام منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح إلى أن إسرائيل أغلقت معبر كرم أبوسالم لدواعِ أمنية وفقًا للتصريحات الإسرائيلية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة.