باحثة: مصر تصعد تحركاتها السياسية بانضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

قالت مريم صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دور مصر تجاه القضية في تطور دائم لدعم الأشقاء الفلسطينيين من الجانب الإنساني والسياسي والدبلوماسي، ورأينا هذا في انضمام مصر رسميًا لدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، والإشادة الكبيرة من وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بدور القاهرة.

الدور المصري يتحرك نحو التصعيد شديد اللهجة

ولفتت صلاح، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن مصر دولة جوار وشهادتها ورأيها التي ستقدمه في محكمة العدل الدولية مهم جدًا، مؤكدة أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية الآن يتحرك نحو التصعيد شديد اللهجة، ويأتي ذلك في إطار تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل عرقلة المساعدات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بغلق المعابر.

ونوهت الباحثة بالمركز المصري للفكر، بأن تحذير وزارة الصحة في غزة حول نفاد الوقود الذي يحتاج إليه المخابز والمستشفيات في قطاع غزة، أمر مخز جدًا، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خاصة أن مصر لم تترك بابًا لا تطرقه من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والتقليل من العمليات العسكرية الإسرائيلية.