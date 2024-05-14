الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: مصر تصعد تحركاتها السياسية بانضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت مريم صلاح، الباحثة  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دور مصر تجاه القضية في تطور دائم لدعم الأشقاء الفلسطينيين من الجانب الإنساني والسياسي والدبلوماسي، ورأينا هذا في انضمام مصر رسميًا لدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، والإشادة الكبيرة من وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بدور القاهرة.

الدور المصري يتحرك نحو التصعيد شديد اللهجة

ولفتت صلاح، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن مصر دولة جوار وشهادتها ورأيها التي ستقدمه في محكمة العدل الدولية مهم جدًا، مؤكدة أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية الآن يتحرك نحو التصعيد شديد اللهجة، ويأتي ذلك في إطار تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل عرقلة المساعدات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بغلق المعابر.

ونوهت الباحثة بالمركز المصري للفكر، بأن تحذير وزارة الصحة في غزة حول نفاد الوقود الذي يحتاج إليه المخابز والمستشفيات في قطاع غزة، أمر مخز جدًا، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خاصة أن مصر لم تترك بابًا لا تطرقه من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والتقليل من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

دعوى جنوب إفريقيا الاحتلال مصر مصر ت صعد تحركاتها السياسية دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال مريم صلاح الباحثة مريم صلاح

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتوجه حاليا للإنتاج وزيادة مواردها في كافة القطاعات

غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان

رئيس حزب الريادة: الرئيس أكد أن سيناء خط أحمر ورفض التهجير

رئيس قسم الباطنة: معدلات الإصابة بجرثومة المعدة بين الأطفال عالية بسبب التجمعات

"إكسترا نيوز": طائرات الاحتلال تجوب سماء مدينة رفح الفلسطينية

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": نتوسع فى الصوب الزراعية للحفاظ على المخزون المائى

الرئيس السيسى: هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألّا يخسر المشروع

الرئيس السيسى: لو لدينا مياه تكفى لزراعة 100 مليون فدان لفعلنا ذلك

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية