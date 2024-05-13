الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الريادة: الرئيس أكد أن سيناء خط أحمر ورفض التهجير

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، شاهدنا كل المحاولات الإسرائيلية لتحقيق هدفها المعلن من خلال حكومة نتنياهو المتطرف، وهو نقل الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

الدول الداعمة لإسرائيل بدأت تطالبها بوقف التهجير

ونوه حسنين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن هذا المخطط كان على هوى بعض الزعماء الأوروبيين الذين حاولوا التوسط للوصول لهذا الهدف، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أن سيناء خط أحمر، مع رفضه تهجير الشعب الفلسطيني سواء إلى مصر أو أي مكان آخر لأنه هذا يعتبر زوالًا للقضية الفلسطينية.

ولفت رئيس حزب الريادة إلى أن الدولة المصرية هي من بدأت من خلال تحركها الدبلوماسي إقليميًا ودوليًا، في تغيير وجهة نظر العديد من الدول الغربية حتى الداعمة لإسرائيل، متابعًا: "الدول الداعمة لإسرائيل بدأت تطالبها بوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء".

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