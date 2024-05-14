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وكيل "زراعة الوادي الجديد" يكشف تفاصيل التوسع في المحاصيل غير التقليدية

الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن محصول الكمون يعد ضمن المحاصيل التي دخلت في عملية التنمية الزراعية بالوادي الجديد، حيث كان يتم زراعة 100 فدان فقط منه منذ 3 سنوات، لكن في الوقت الحالي وصل إلى 4000 فدان على مستوى المحافظة، ضمن عملية التوسع في الزراعات غير التقليدية  

التعاقد على المحصول قبل زراعته سياسة وجه بها الرئيس السيسي 

وأضاف المرسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المحافظ اللواء محمد الزملوط أطلق مبادرة في منطقة درب الأربعين، وأحضر شركة وجمعية تنمية مجتمع لتبني المزارعين وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج له، فضلا عن التكفل بكل مصروفات المحصول حتى الحصاد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الجمعية والشركة سالفي الذكر حصلوا على المصروفات التي أنفقوها بعد الحصاد مع المنتج، مشيرا إلى نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد، إذ شجعت المزارعين على التوسع الزراعي، فالتعاقد على المحصول قبل زراعته سياسة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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