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الطاهري: مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف دماء الفلسطينيين

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أن مصر بذلت مفاوضات مضنية مع كل الأطراف لفرض واقع ربما لا يريده أطراف الصراع نفسه سواء حماس أو إسرائيل، فكلاهما لا يريدان لهذا الصراع أن ينتهي.

الأمور وصلت لنقطة بالغة الخطورة

وأشار الطاهري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف الدماء الفلسطينية، ولكن وصلت الأمور لنقطة بالغة الخطورة وهو ما يفرض واقعا على هذه القمة العربية وماذا سيفعل القادة العرب في مثل هذه التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي لكل الدول العربية في هذه اللحظة.

مصر الدماء الفلسطينية إيقاف نزيف الدماء الفلسطينية مصر تباشر دورها وحرصها الدائم مصر تباشر دورها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة

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