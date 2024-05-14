الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"وثقت جرائم الاحتلال".. جهود مصر لدعم غزة منذ اندلاع الأزمة

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود مصر لدعم قطاع غزة، منذ أحداث 7 أكتوبر.

جهود مصر لدعم غزة:

فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.

استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة.

مصر استضافت قمة القاهرة للسلام.

قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية.

قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

قمة القاهرة عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.

الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين.

الرئيس السيسي أكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.

مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين.

مصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي.

مصر اندلاع الازمة جهود مصر لدعم غزة غزة دعم غزة اكسترا نيوز

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