"إكسترا نيوز": القسام تقصف جنودًا إسرائيليين بمحيط معبر رفح الفلسطينى

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن المشهد في الجانب المصري لم يتغير كثيرًا منذ أيام، نتيجة إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن كتائب القسام قصفت بقذائف الهاون جنودًا متمركزين في معبر رفح من الجانب الآخر.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القسام استهدفت جنودًا إسرائيليين بمحيط معبر رفح، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت المجازر في مختلف أنحاء القطاع على مدار الـ24 ساعة الماضية، ونتج عنها ارتقاء 82 شهيدًا وأكثر من 234 مصابًا.

المشهد يزداد تعقيدًا فى قطاع غزة مع منع دخول المساعدات

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن حصيلة الشهداء ارتفعت لأكثر من 35 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر، و79 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف شخص مفقود، منوهًا بأن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر على القطاع من قبل طائرات الاحتلال، ومدفعية الاحتلال، التي تلقي بقذائفها ليل نهار على المناطق المكتظة بالسكان والمدنيين.

وتابع: "المشهد يزداد تعقيدًا في قطاع غزة مع منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في اليوم التاسع منذ منع إسرائيل دخول المساعدات، واصطفاف الشاحنات أمام معبر رفح من الجانب المصري".