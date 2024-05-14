الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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معرض للزهور وموكب لأميرات الفراولة.. تفاصيل احتفال أعياد الربيع في الإسماعيلية

جريدة الدستور

قال أشرف سليمان مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إنها تشتهر بالخضرة والنباتات والزهور في مصر، مشددًا على ضرورة وجود مهرجان خاص بها يعتمد على النباتات والزهور في موسم الربيع.

وأضاف "سليمان" خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن مهرجان الربيع من أقدم المهرجانات التي تقيم على الصعيد السياحي في الإسماعلية، حيث يعود تاريخه لعام 1985، الأمر الذي يؤكد أن محافظة الإسماعيلية تهتم بالربيع والزهور.

المهرجان يمثل شيء أساسي لأهالي المحافظة

وأوضح مدير عام السياحة، أن المهرجان يمثل شيء أساسي لأهالي المحافظة، وهذا العام يشهد توافد جماهيري أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن هذا التوافد أضاف نوعا من البهجة والسرور على المهرجان.

ولفت مدير عام السياحة، إلى أن المهرجان لم يشمل أهالي المحافظة فقط، بل ضم رحلات خارجية للأشخاص الذين يحبون حضور هذا النوع من المهرجان بالمحافظات القريبة، حيث جرى إقامة المهرجان بأحد أهم شوارع الإسماعيلية، وهو شارع محمد علي، وكانت جميع الفعاليات أضفى عليها الزهور والنباتات، وموكب لأميرات الفراولة.

مدير عام السياحة أشرف سليمان مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعيلية الإسماعيلية احتفال أعياد الربيع معرض للزهور موكب لأميرات الفراولة

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