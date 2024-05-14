الثلاثاء 14 مايو 2024
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"إرادة جيل": الأحزاب تثمن دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الشعب المصري بأكمله يثمن دور القيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المعنية للاهتمام بالقضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس السيسي مهتم بحل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل قوة ليس فقط منذ يوم الـ 7 من أكتوبر، لكن من قبل هذا اليوم.

موقف مصر لدعم الشعب الفلسطيني واضح جدًا

وأشار "مطر"، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن الأحزاب تثمن دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين بكل المساعدات التي ترسلها إلى قطاع غزة حتى توفر لها كل الاحتياجات المعيشية.

 الشعب الفلسطيني يتعامل مع احتلال يمارس إجراما غير طبيعي

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن الشعب الفلسطيني يتعامل مع احتلال يمارس إجراما غير طبيعي، مؤكدًا أن موقف مصر لدعم الشعب الفلسطيني واضح جدًا في دعمه بإمداد وفتح المعابر، والوقوف بالحل السياسي والدبلوماسي بكل ما لديها من قوة، من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، والتواجد باستمرار للحل بحضور الأطراف المعنية.

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