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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فتى الشاشة الأول.. محطات في حياة الفنان الراحل أنور وجدي

الفنان الراحل أنور
الفنان الراحل أنور وجدي

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي الذي توفي في 14 مايو 1955، وكان أحد رواد صناعة السينما المصرية والإخراج في الأربعنيات، وصاحب المواهب المتعددة، وظل متربعًا لسنوات طويلة على عرش الفن.

فتى أول ودونجوان ومكتشف عدد من النجوم

تصدر أنور وجدي، أفيشات الأفلام لأعوام كفتى أول ودونجوان ومكتشف عدد من النجوم، من أشهرهم الطفلة المعجزة فيروز.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان: "فتى الشاشة الأول في ذكرى رحيله.. محطات في حياة الفنان أنور وجدي".

ولد الفنان أنور وجدي في حي الظاهر بالقاهرة، وغادر والده يحيى وجدي من سوريا إلى مصر لأسباب اقتصادية، وتزوج من سيدة مصرية أنجب منها ابنه "أنور" الذي اختار لقب وجدي كي يقترب من قاسم وجدي المسؤول عن الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح.

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