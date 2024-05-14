الطاهرى: مصر تتحمل العبء الأكبر منذ 7 أكتوبر وتنظر لقمة البحرين باهتمام

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مصر تنظر إلى قمة البحرين بالكثير من الاهتمام، وهذا الاهتمام من حرص مصر الأصيل على العمل العربي المشترك ودفع العمل العربي، وهو أمر تولي مصر له أهمية كبرى.

الإجماع العربي في هذه اللحظة ضرورة

وأضاف "الطاهري"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محورية الأزمة الراهنة تتحمل مصر فيها العبء الأكبر منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الإجماع العربي في هذه اللحظة ضرورة، وهذه القمة وإن كانت تنعقد كقمة عادية ولكن هذه الظروف وهذا التوقيت جعلها قمة استثنائية بامتياز.

الشارع العربي ينتظر ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن الشارع العربي ينتظر ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات، وكذلك ما سيصدر عن القادة العرب وموقف الدول العربية، ومحددات موقف كل دولة عربية من هذه الأزمة الآن، فالتاريخ يفرض نفسه على هذه القمة.