الطاهري: القمة العربية في البحرين تبقي على الحد الأدنى من العمل المشترك

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن انعقاد القمة العربية في البحرين أولوية عربية للإبقاء على الحد الأدنى من العمل العربي المشترك، والحفاظ على جامعة الدول العربية، مضيفا أن استمرارية ودورية انعقاد القمة ليس أمرا هامشيا أو شكليا.

القمة ضرورية وتأخرت في انعقادها

أضاف الطاهري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا لم تنعقد مثل هذه القمم وإذا تراجع دور الجامعة العربية وجرى تهميش دورها، فلا حديث عن غاية العمل العربي المشترك، وهذه الغاية تواجه تحديات كثيرة على المستوى الأمني والاستراتيجي.

ونوه، بأن هذا الإقليم ضربته سيولة منذ عام 2011 ولم يلبس أن يتماسك إلا وتضربه موجة من الإرهاب ثم ينفجر صراع مثل الذي انفجر في السابع من أكتوبر، فهذه القمة ضرورية وربما تأخرت في انعقادها.