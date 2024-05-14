الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسلم: الموقف الأمريكي يتناقض مع كل القيم ويجب تحرك المؤسسات لوقف الحرب

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الموقف الأمريكي متردد ومتناقض مع كل القيم والشعارات التي رفعتها خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط دوليا على أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل وموقفها من الحرب في غزة.

وأكد مسلم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصويت الأمم المتحدة منذ أيام لصالح أحقية فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، يؤكد أن هناك تعاطفًا دوليًا مع فلسطين؛ ما يدل على أن الجميع يعلم تجاوزات إسرائيل وجرائم نتنياهو، الذي يسعى لاستمرار الحرب حتى يحافظ على مقعده.

مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات

ونوه رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن أمريكا تتحدث دائمًا على ضرورة أن تكون العملية محدودة، ووجود أماكن آمنة، والبٌعد عن المدنيين، لافتًا إلى أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر حتى الآن تتحدث أمريكا عن ضرورة حماية المدنيين، لكن كل يوم يسقط  العديد من الأطفال والنساء ولا تتحرك أمريكا بشأنهم.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى سعيها للتوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، موضحا أن القاهرة التزمت بضبط النفس والصبر الطويل خلال الفترة الماضية من أجل مصالح المنطقة وحماية الفلسطينيين، وإنهاء هذه الحرب.

الموقف الامريكي الموقف الأمريكي يتناقض مع كل القيم وقف الحرب تحرك المؤسسات لوقف الحرب المؤسسات الدكتور محمود مسلم محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": القسام تقصف جنودًا إسرائيليين بمحيط معبر رفح الفلسطينى

الطاهري: مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف دماء الفلسطينيين

"وثقت جرائم الاحتلال".. جهود مصر لدعم غزة منذ اندلاع الأزمة

أستاذ زراعة حيوية: مشروع مستقبل مصر نهضة كبيرة في التنمية المستدامة

الطاهري: النضج العربي يميز بين أولويات كل دولة عربية ومحددات سياستها

فتى الشاشة الأول.. محطات في حياة الفنان الراحل أنور وجدي

الطاهري: القمة العربية في البحرين تبقي على الحد الأدنى من العمل المشترك

الطاهرى: مصر تتحمل العبء الأكبر منذ 7 أكتوبر وتنظر لقمة البحرين باهتمام

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

الرئيس الأمريكى فى ورطة

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية