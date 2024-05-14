مسلم: الموقف الأمريكي يتناقض مع كل القيم ويجب تحرك المؤسسات لوقف الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الموقف الأمريكي متردد ومتناقض مع كل القيم والشعارات التي رفعتها خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط دوليا على أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل وموقفها من الحرب في غزة.

وأكد مسلم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصويت الأمم المتحدة منذ أيام لصالح أحقية فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، يؤكد أن هناك تعاطفًا دوليًا مع فلسطين؛ ما يدل على أن الجميع يعلم تجاوزات إسرائيل وجرائم نتنياهو، الذي يسعى لاستمرار الحرب حتى يحافظ على مقعده.

مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات

ونوه رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن أمريكا تتحدث دائمًا على ضرورة أن تكون العملية محدودة، ووجود أماكن آمنة، والبٌعد عن المدنيين، لافتًا إلى أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر حتى الآن تتحدث أمريكا عن ضرورة حماية المدنيين، لكن كل يوم يسقط العديد من الأطفال والنساء ولا تتحرك أمريكا بشأنهم.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى سعيها للتوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، موضحا أن القاهرة التزمت بضبط النفس والصبر الطويل خلال الفترة الماضية من أجل مصالح المنطقة وحماية الفلسطينيين، وإنهاء هذه الحرب.