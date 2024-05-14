متحدث فتح: جيش الاحتلال لا يعرف إلا لغة المجازر والمذابح

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الزملاء الإعلاميين الذين يتابعون منذ 7 أشهر هذه المذبحة يومًا بيوم، هذا المشهد تكاد تبكي من أجله الجبال، فأعان الله كل من حمل هذا الهم والحق، وتحدث بلسان الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، خلال تصريحاته عبر قناة "النيل للأخبار"، أن جيش الاحتلال لا يعرف إلا لغة المجازر والمذابح، والدمار على مرأى ومسمع العالم، الذي عجز على مدار 7 أشهر أن يضع حدًا لهذه المذبحة المتواصلة.

الاحتلال ما زال يواصل طبيعته الإجرامية

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن: الشعب الفلسطيني يحيى ذكرى النكبة الـ76، هذه المذبحة بدأت قبل 76 سنة ولا تزال حتى الآن، ونحن نتابع ما يجري في قطاع غزة تقودنا الذاكرة للمذبحة الأولى عام 1948، التي حملت اسم "النكبة"، ولا يزال الشعب الفلسطيني منذ هذا الوقت يناهض من أجل حريته.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح إلى أن "الاحتلال ما زال يواصل طبيعته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واليوم تتجلى المذبحة والنكبة بأبشع صورها في قطاع غزة".