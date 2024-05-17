إلهام شاهين: أحب مهرجان إيزيس ونساءه المحاربات.. وتعلمت من المسرح حب الفن واحترامه

وسط أجواء من البهجة والسعادة افتتحت مجموعة سيدات تاراتاتا الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا التي انطلقت فعالياتها وتستمر حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 13 عرضا مسرحي من 7 دول من أنحاء العالم، من بينها خمسة عروض من مصر وعرضين من تونس ضيف شرف المهرجان هذا العام.

استمتع الحضور في بداية الحفل بأداء مجموعة تاراتاتا لثلاث أغنيات، وهي: الحلوة دي، وحارة الساقيين، وحنا السكران بمصاحبة المايسترو جو، وقدمت الحفل الإعلامية سالي سعيد، وأخرجته تغريد عبد الرحمن.

وعرض فيديو قصير عن فعاليات المهرجان في دورته الثانية التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، وقالت الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان في كلمتها إنها تشرفت بتولى الرئاسة الشرفية لهذا المهرجان، ولأنها متحيزة جدا للمرأة وللمسرح، ووقعت في حب هذا المهرجان القائم عليه مجموعة من النساء المحاربات، موجهة الشكر للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان على دعمهم ومساندتهم للمهرجان لأنه يستحق.

وأضافت أن المسرح ثقافة كبيرة وهو أبو الفنون كلها وأهم الفنون، لذا تتباهى دائما بكونها من خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية، لأن المسرح علمها الفن وحب الفن واحترام المواعيد واحترام الكلمة، لأن المسرح في الأساس كلمة، موجهة الشكر لإدارة المهرجان التي تضم مجموعة من النساء المحاربات، لإصرارهن على استضافت مجموعة من العروض المتميزة من كل أنحاء العالم، وفعاليات عن فلسطين الحبيبة، مؤكدة أنها في قلوبنا جميعا وأن المسرح دائما هو أقوى معبر عن المشاعر.

واجهنا العديد من التحديات ونشكر كل من دعمونا

فيما أكدت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة ومؤسسة المهرجان أن المهرجان واجه العديد من التحديات والتي تمكن من تجاوزها والخروج بدورته الثانية للنور في النهاية بدعم كل من وقفوا إلى جانبه حبا في المسرح وفى دعم ابداع المرأة.

وأشارت المخرجة والكاتبة عبير علي حزين مديرة المهرجان أن إدارة المهرجان بذلت ما بوسعها لتكون هذه الدورة مختلفة ومتنوعة، مضيفة أن الندوة الرئيسية في المحور الفكري تقام تحت عنوان "مبدعات تحت القصف" بمشاركة باحثات من المهجر وألمانيا وسوريا ومصر، وكذلك محور الشهادات لصانعات المسرح في الوطن العربي يعقد تحت عنوان كيف نفذن من الحائط الشفاف، ويشارك فيه باحثات من الدول العربية ومصر.

بينما تناولت الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان في كلمتها الفعاليات المستدامة التي يحرص المهرجان على تنظيمها، مشيرة إلى أن مهرجان إيزيس معني في المقام الأول ببناء القدرات وتطوير المهارات لأنه لا يحدث تمكين للمرأة سوي ببناء قدراتها، لذلك أطلق المهرجان حاضنة نهاد صليحة منذ بداية تأسيسه لتطوير المشاريع المسرحية والأفكار المعنية بقضايا المرأة سواء كان صانع الفكرة رجل أو امرأة، كما يوثق المهرجان لإبداع المرأة في المسرح من خلال أفلام بنات إيزيس، لأن التاريخ في الأغلب ينحاز للذكور لذا تسعى إدارة المهرجان لتعويض ذلك وتسليط الضوء على المبدعات وأعمالهن.

منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة من خلال المسرح

وقالت الفنانة د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني في الكلمة التي ألقتها نيابة عن د.مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان وبإطلاق فعاليات الدورة الثانية من قلب دار الأوبرا، مرحبة بكل الضيوف الكرام وصانعات المسرح حول العالم.

وأشارت إلى اهتمام المجلس القومي للمرأة برعاية المهرجان يرجع الى أنه منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة من خلال المسرح، وتجمع صناع وصانعات مسرح المرأة من مختلف دول العالم وتسلط الضوء على ابداعاتهم، لذا ساهم المجلس في إطلاق الدورة التأسيسية للمهرجان في 2021 ويواصل دعمه له.

ووجهت التحية للفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان التي تعد من أهم الداعمات والمناصرات لقضايا المرأة سواء من خلال عملها كممثلة أو منتجة مهما كلفها الأمر.

دور الفن في إذكاء وعى المجتمع وتنوير العقول

وألقت منى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان كلمة نيابة عن د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضيف شرف المهرجان، التي أشارت فيها إلى سعادتها بالمشاركة في المهرجان لأول مرة ودعم المجلس له لإيمانها بدور الفن في إذكاء وعى المجتمع وتنوير العقول بثقافة الاحترام للأخر وثقافة الاختلاف والتنوع.