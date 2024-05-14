خبيرة تربوية: إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية والموبايل يصيبه بالهياج العصبي والغضب الشديد

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية والخبيرة التربوي، إن الإدمان ينقسم إلى شقين، الأول يتمثل في الديمومة على فعل أمر معين مثل إدمان سماع الموسيقى أو قراءة القرآن، أما الشق الثاني والذي يمثل خطورة كبيرة وهي إدمان المخدرات الإلكترونية، أو الإدمان الرقمي "السوشيال ميديا"، واصفة هذا النوع بـ "كارثة".

عدم قدرة الطفل على الاستغناء عن الموبايل

وأضافت شبانة، خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك علامات تشير إلى إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية والموبيل، وهي إصابة الطفل بالهياج العصبي أو الغضب الشديد عند سحب الهاتف منه، وأيضا عدم قدرة الطفل على الاستغناء عن الموبايل، إلى جانب جلوسه على الهاتف لفترة تتجاوز الثلاث ساعات متواصلة.

ولفتت الخبير التربوي، إلى أن الأباء والأمهات الذين يسمحان للطفل باستخدام الهاتف لكي تتخلص من بكاء وحديث الطفل، ولكن في الحقيقة هما لا يتخلصان من البكاء بل يرحلون إلى فترة أبعد، مشددة على خطورة تجميع الطاقة السلبية في الأبناء عن طريق ترك الهواتف والألعاب الإلكترونية لفترات طويلة.