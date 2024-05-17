الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: أكثر من 100 مليار دولار حجم التبادل التجارى العربى

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن القمم العربية تأتي بآمال وطموحات للشعوب العربية، لافتًا إلى أن القمة العربية بالبحرين تأتي في ظرف التفاف القادة العرب من أجل تبني مواقف قوية جدًا تخص الأمة العربية.

وأضاف شادي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، أن القمة أصدرت كمًا جيدًا من البيانات والمواقف السياسية البارزة، ولا بد من إنشاء منطقة جمركية موحدة، فهذا حلم عربي ضخم للغاية، حيث يصل التبادل التجاري بين الدول العربية لأكثر من 100 مليار دولار، خاصة التبادل بين دول الخليج وبعضها، ودول الخليج مع الدول العربية في شمال إفريقيا، بالذات مصر والجزائر والمغرب.

 

زيادة التبادل التجاري العربي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من زيادة التبادل التجاري بين دول المجموعة العربية، مما يوفر فرصًا في هذه الدول وزيادة الترابط بينهما، لافتًا إلى أن الترابط السياسي والمواقف السياسية تعتمد على العلاقات الاقتصادية، معقبًا: "إذا كانت بيننا مواقف اقتصادية قوية، ستكون لدينا علاقات سياسية موحدة".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا بد من اتخاذ خطوات جادة في التحرير الجمركي ومنظومة التجارة الموحدة، لكننا نعاني من تباين كبير جدًا في الاقتصادات العربية، وهناك اقتصادات تترجم في رأس المال البشري، وذلك يجعل الفرق في الدخل واسعًا للغاية.

التبادل التجاري بين الدول العربية 100 مليار دولار أكثر من 100 مليار دولار الدول العربية التبادل التجاري الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي

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