"الأونروا": الرصيف البحرى فى غزة لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر البرية

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مساء اليوم الجمعة، إن الرصيف البحري المؤقت لا يمكن إطلاقا أن يكون بديلا للمعابر البرية لقطاع غزة، ولن يكون كافيا لمواجهة المجاعة في قطاع غزة.

أضاف مسئول الأونروا، أن الرصيف المؤقت يمكن اعتباره منفذا جديدا لإدخال المساعدات لا بديلا للمعابر البرية.

أكد مستشار الأونروا أن المعابر البرية مجهزة تماما لإدخال 1000 شاحنة يوميا إن أرادت إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة الأمريكية، إن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية بدأت في التحرك نحو الشاطئ عبر الرصيف المؤقت بغزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ غزة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت مساء الخميس، عن أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تستهدف الرصيف الإنساني المؤقت، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "لم تر الولايات المتحدة أي مؤشرات على أن حماس تخطط لاستهداف الرصيف المؤقت الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، والمخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

البنتاجون: الرصيف البحري قبالة سواحل غزة يكمل دور المعابر البرية وليس بديلًا عنها

وسبق، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الطرق البرية هي أفضل وسيلة والأكثر فاعلية لإيصال المساعدات إلى غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البنتاجون، أن الرصيف البحري قبالة سواحل غزة يكمل دور المعابر البرية وليس بديلا عنها.

وتابع البنتاجون: "نتوقع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام".

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.