الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المطران عطاالله حنا: الاعتداء على مقر "الأونروا" بالقدس يحمل رسائل تهديد ووعيد

المطران عطاالله
المطران عطاالله حنا

قال المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن الاعتداء على مقر الأونروا في القدس إنما يحمل رسائل تهديد ووعيد لهذه المؤسسة الإغاثية الأممية التي أنشئت إثر النكبة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن إقدام عدد من المستوطنين على ما أقدموا عليه، إنما هو عمل مدان جملة وتفصيلًا، فمؤسسة الأونروا ومع كل التحفظات الموجودة إلا أنها يجب أن تبقى ما دام هنالك لاجئون وما دامت القضية الفلسطينية لم تحل بعد وما دامت غزة تعاني ما تعانيه في ظل هذه الحرب التدميرية التي أدت إلى كثير من الآلام والأحزان والمعاناة، نعرب عن وقوفنا إلى جانب الأونروا وهي التي يتم التحريض عليها بشكل غير مسبوق وإسرائيل تسعى من أجل إغلاقها والنيل من مكانتها لكي لا تتمكن من تأدية رسالتها.

 الأونروا يجب أن تبقى وخاصة في هذه الأوقات وفي ظل هذا الدمار الهائل والمعاناة

وتابع رئيس أساقفة سبسطية، الأونروا يجب أن تبقى وخاصة في هذه الأوقات وفي ظل هذا الدمار الهائل والمعاناة التي لا يمكن وصفها بالكلمات في قطاع غزة، مضيفًا: أن الحراك الطلابي المناهض للحرب في عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية نتمنى أن يساهم ويساعد في اتساع رقعة التضامن مع شعبنا.

وأردف أن ظاهرة الحراك الطلابي في الجامعات إنما هي ظاهرة غير مسبوقة، وهي تدل على أن هناك وعيًا بدأ يتبلور تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا سيما أن اللوبي الصهيوني غير قادر على حجب الحقيقة والصور المروعة في غزة تصل إلى كل مكان في هذا العالم، وهي تحرك الضمائر الحية حيثما كانت وأينما وجدت.

الطلاب المنتفضون في الجامعات الأمريكية والأوروبية يستحقون منا كل الثناء والشكر والتقدير

واستطرد: يستحق منا هؤلاء الطلاب المنتفضون كل الثناء والشكر والتقدير. ففي زمن كان من المفترض أن يكون هذا الحراك في أماكن أخرى أيضًا، إلا أن الحراك في الجامعات الأمريكية والأوروبية أصبح ظاهرة مقلقة لإسرائيل ولأصدقائها، حيث بات الكثيرون في هذا العالم مدركين بأن هناك جرائم مروعة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واختتم: "والمضحك المبكي هو اتهام من يناصرون القضية الفلسطينية بأنهم معادون للسامية، في حين أن معاداة السامية ومعاداة أي عرق في هذا العالم لأسباب عنصرية هي أمر نرفضه ونستنكره جميعًا، أما الوقوف مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب فهذا واجب إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

بطريرك الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى المجمع المسكونيّ الخامس الذي عُقِدَ فى القِسطنطينية

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيس النبي أشعيا

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى بطريرك وشهيد ورسول

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى اثنين من القديسين

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

المطران عطا الله حنا: قطاع غزة يمر بكارثة غير مسبوقة

باحث كنسي يوضح أسباب عدم قراءة سير القديسين في قداسات الخماسين

الأكثر قراءة

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

26 مايو.. الحكم فى طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب