الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم اطمئن البطريرك على أحوال الآباء الكهنة، وكنائسهم، مقدمًا لهم كلمات التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محاضرة حول مشاكل الانفصال بين الزوجين

تضمن اللقاء أيضًا محاضرة ألقاها الأب هدية تامر، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة حول "مشاكل الانفصال بين الزوجين"، واختتم اليوم ببعض التوجيهات الرعوية من قبل الأب البطريرك، ونيافة الأنبا باخوم.

 الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل البطريرك يوسف العبسي

كما استقبل  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

شارك في الاستقبال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والشماس الإكليريكي أشرف حمدي.

رافق بطريرك الروم الكاثوليك خلال الزيارة الأب القاضي أندره فرح، راعي كنيسة القديس يوحنا ذهبي الفم، بوسط بيروت، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

تضمن اللقاء تبادل كلمات التهنئة، بمناسبة قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، كما اطمئن صاحبا الغبطة على أحوال الكنيسة الجامعة بصفة عامة، والكنيستين القبطية، والروم الملكيين الكاثوليك بصفة خاصة.

كذلك، تناول الطرفان التحديات، والصعوبات التي تواجه كنيستنا في الوقت الحاضر، متمنين لبعضهما البعض رسالة مثمرة، واختتمت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.

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