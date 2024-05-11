السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى اثنين من القديسين

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية ماريا كارمن (كارمن إلينا) رينديلس مارتينيز مؤسسة.

وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنهكانت كارمن إيلينا رينديلس مارتينيز هي الثالثة من بين تسعة أطفال لراميرو أنطونيو رينديلس، وهو مصرفي في البنك الفنزويلي، وآنا أنطونيا مارتينيز. 

عندما وُلدت في 11 أغسطس 1903 في كاراكاس، كانت فاقدة لذراعها الأيسر لذا وُضعت لها ذراع اصطناعية كانت ملتصقة بها طوال حياتها. تم تعميدها في 24 سبتمبر 1903 في كنيسة سانت آنا، وحصلت على التثبيت في 28 أكتوبر 1905م. على الرغم من إعاقتها التي تم تعويضها بطرف اصطناعي، لم تهمل كارمن واجباتها في المنزل أو دراستها، كانت تلعب مع أشقائها. ومنذ نعومة أظفارها، شعرت أنها كانت متجهة نحو الحياة المكرسة، وساعدها في ذلك البيئة المسيحية التي عاشت فيها. قبل كل وجبة طعام، كان والداها يدعوانها للصلاة. كل مساء كانوا يصلون المسبحة الوردية ولم يفوتوا قداس الأحد. حصلت كارمن على مناولتها الأولى في 19 مارس 1911، وكان لديها إخلاص كبير لقلب يسوع الأقدس منذ طفولتها. أكملت تعليمها الأولي في معهد راهبات القديس يوسف في طربيه في كراكاس.
وذلك بجانب احتفالات الكنيسة بذكرى القديس يوحنا من أفيلا الأسقف ومعلم الكنيسة وولد يوحنا في توليدو (ألمودوفار ديل كامبو) بإسبانيا يوم 6 يناير عام 1500م. من اسرة ميسورة الحال. كان والده ألفونسو دي أفيلا من أصل يهودي. وأمه تدعي كاتالينا خيخون من عائلة اسبانية مرموقة. منذ طفولته غرس فيه والداه القيم الطيبة والمحبة تجاه الأخرين. كما تعلم منهما المبادئ المسيحية. وكان يقضي أوقات طويلة في الصلاة والتأمل من خلال حضوره المستمر للكنيسة.

 وكان معروفاً بإخلاصه وإيمانه وإكرامه للسيدة مريم العذراء، كان يضحي بنفسه من أجل الأخرين. ومنذ صغره شعر بدعوة الله. وفى عام 1514م. وهو في الرابعة عشرة من عمره، بدأ دراسة القانون في مدينة سالامانكا، ثم ترك الدراسة قبل التخرج بقليل، لأنه كان يميل أكثر إلى الكهنوت. وعاد إلى مسقط رأسه، وعاش مع والديه. في ذلك الوقت كرس نفسه لحياة التوبة والصلاة. 

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