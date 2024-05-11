السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى المجمع المسكونيّ الخامس الذي عُقِدَ فى القِسطنطينية

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى المجمع المسكونيّ الخامس الذي عُقِدَ في القِسطنطينية سنة 553، وموضوع البَحث كان مُحاولة اتِحاد المَسيحيين المُنقسِمين بَين القائِلين بِالطَبيعتَين والطبيعة الواحدة في المسيح.
وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها انه في ختام صلواتنا الليتورجيّة (خاصّة في الطّقس اللاتيني)، نقول: "بابنكَ، ربّنا يسوع المسيح" وليس "بالرُّوح القدس". إن هذه الممارسة في الكنيسة الجامعة ليست بدون سبب. إنّ سببها هو السرّ الذي أضحى من خلاله الرّب يسوع المسيح بطبيعته الإنسانيّة، الوسيط الوحيد بين الله والإنسان، وهو صارَ عَظيمَ كَهَنَةٍ لِلأَبَدِ على رُتْبَةِ مَلكيصادَق، وهو الذي دخلَ بدمه قُدسَ الأقداس... لأَنَّ المسيحَ لم يَدخُلْ قُدْسًا صَنَعَته الأَيدي رَسمًا لِلقُدْسِ الحقيقِيّ، بل دَخَلَ السَّماءَ عَيْنَها لِيَمثُلَ الآنَ أَمامَ وَجهِ اللهِ مِن أَجْلِنا".

آخذًا بالاعتبار كهنوت المسيح، قالَ الرسول: "فلْنَقَرِّبْ للهِ عن يَدِه ذَبيحَةَ الحَمْدِ في كُلِّ حين، أَي ما تَلفِظُه الشِّفاهُ المُسَبِّحَةُ لاسمِه" . إنّنا بواسطته نُقدّمُ ذبيحة التسبيح والصلاة، لأنّ الله صالحَنا بموت ابنه ونحن أعداؤه. لقد أراد أن يُقدّمَ نفسه ذبيحةً من أجلنا؛ ومنذ ذلك الحين فقط، أصبحَتْ به تقدمتنا مقبولة في عيون الله. لذلك، يحذّرُنا القدّيس بطرس بهذه الكلمات: "وأَنتم أَيضًا، شأنَ الحِجارَةِ الحَيَّة، تُبنَونَ بَيتًا رُوحِيًّا فَتكونونَ جَماعَةً كَهنوتيَّة مُقدَّسة، كَيْما تُقَرِّبوا ذَبائِحَ روحِيَّةً يَقبَلُها اللهُ عن يَدِ يَسوعَ المسيح". لهذا السبب، نقولُ لله الآب: "بابنكَ، ربّنا يسوع المسيح".

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات خماسين عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل لمدة 50 يوما، بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

لماذا لا يُصام أو يُصنع مطانيات في الخماسين؟

الأنبا متاؤس: أعياد القديسين وتذكاراتهم لا تؤثر على قراءات الخماسين

سر غياب السنكسار في الخماسين.. ما معناه؟

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار سمعان القانونيّ الرسول

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الرسول الغيور

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة أيوب البار وأب الشركة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار اثنين من قديسيها

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى كاترينا لوسيا بوكينو

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

حبس السائق المتسبب فى حادث دائرى المعادى

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟