المطران عطا الله حنا: قطاع غزة يمر بكارثة غير مسبوقة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية لكنيسة الروم الأرثوذكس اليوم، إن الكارثة الانسانية في غزة لا يمكن وصفها بالكلمات واليوم هنالك استهداف لمنطقة رفح مما سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والمآسي الإنسانية في قطاع غزة الحبيب .

وأضاف: يبدو اننا أمام تصعيد والله نسأل ان يكون عونا لأهلنا في غزة المكلومة والمنكوبة في هذه الظروف العصيبة حيث تنهمر عليهم القذائف مخلفة الكثير من الدمار والخراب ناهيك عن الدماء والأحزان والآلام.

وتابع أن ما يحدث اليوم في غزة ان دل على شيء فهو يدل على فشل العالم في ايقاف هذه المأساة كما انه يدل على الازمة الاخلاقية وانهيار المعايير الانسانية في هذا العالم حيث ان 7 اشهر من الحرب لم تكن كافية من اجل اتخاذ ما يجب ان يتم اتخاذه من خطوات من اجل انهاء هذا العدوان .. سوف ننادي دوما بوقف الحرب لا بل اقول النكبة المستمرة والمتواصلة في غزة الجريحة.. ما زلنا نتمنى ونطالب بأن تنجح الجهود والمبادرات الهادفة لوقف هذه الحرب التدميرية والتي يدفع فاتورتها المدنيين وخاصة شريحة الأطفال.

هذا واحتفت كنيسة الروم الأرثوذكس بتذكار القديس جاورجيوس العظيم في الشهداء، وهو شفيع الدير التاريخي العريق القائم في بلدة الخضر بالقرب من مدينة بيت جالا والذي يعود بناءه للقرن الخامس للميلاد اقيم الاحتفال الكنسي الكبير بمناسبة تذكار القديس جاورجيوس شفيع الدير.

وبهذه المناسبة، أجرى المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس زيارة روحية رعوية لبلدة الخضر القريبة من مدينة بيت جالا، حيث استقبله قدس الارشمندريت بورفيريوس رئيس الدير وحشد من ابناء الرعية اللاتين من مختلف المناطق المحاذية للخضر لا سيما بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم.

وقد أقيم القداس الالهي الاحتفالي في كنيسة الدير حيث شارك في الخدمة الإلهية، الارشمندريت بورفيريوس رئيس الدير، والاب يوسف هودلي، والأب الياس زغرب، والأب خرالمبوس من رومانيا وكذلك الشماس افلوجيوس.

وقد حضر هذا الاحتفال الكنسي الكبير حشد من رؤساء البلديات وممثلي الرئاسة الفلسطينية واللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية وممثلي الشرطة، والقنصل اليوناني، وكذلك حشد كبير من ابناء الرعية من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والقدس.

وفي نهاية الخدمة كان هنالك حديث روحي للمطران عطا االله حنا، ومن ثم انطلقت المسيرة الاحتفالية حول الكنيسة وفي الشارع المحاذي للدير حيث رفعت الصلوات والترانيم والادعية من اجل ان تتوقف الحرب في غزة.

ومن ثم كان هنالك لقاء معايدة في قاعة الكنيسة حيث تحدث المطران وذلك بحضور رئيس بلدية الخضر احمد صلاح ورئيس بلدية بيت جالا السيد عيسى القسيس وممثلي اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية السيد جهاد خير والسيد رائد حنانيا كما وممثلي الهيئات والمؤسسات الارثوذكسية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، حيث عبر الجميع عن تمنياتهم بان تنتهي المأساة في غزة والتي دخلت شهرها السابع.