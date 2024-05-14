الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال تعمد استهداف سيارة "الأونروا" في رفح

رفح
رفح

علق رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في غزة.

السيارة كانت في موقع العمليات ويعني ذلك أن هناك تبليغات رسمية للجيوش

وقال، في مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الجيش الإسرائيلي لإحدى السيارات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة رفح الفلسطينية والذي يحمل أيضا العلم الأمريكي.

وتابع أن "السيارة كانت في موقع العمليات ويعني ذلك أن هناك تبليغات رسمية لجيش والفصائل التي تتحارب عن وجود تلك السيارة مما كان من المفروض ان يعطيها الاحتلال نوع من انواع الحصانة ولكنه تعمد استهدافها.

الحصار المائي والنفطي ضد قطاع غزة

وتابع، أن المواقع التابعة للمنظمات الدولية ترفع أعلام الأمم المتحدة وترى من خلال الطائرات الحربية والعسكرية والمدنية أيضا مما يعني أنها مواقع دولية.

 ولكن هذه الاستهدافات مع ما يترافق اليوم من اعتداءات من قبل مستوطنين على مرآ ومسمع من السلطات الإسرائيلية التي ايضا تعتبر نوع من أنواع الإضافات الجديدة على الإبادات المتعمدة، بالإضافة إلى الحصار المائي والنفطي ضد قطاع غزة.

حقوق الانسان الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل المنظمات الدولية في غزة غزة الامم المتحدة البعثة الأممية لحقوق الإنسان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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