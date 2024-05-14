الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الحكومة الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الحكومة الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة".

وقال التقرير: "من جديد تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية التنصل من مسؤولياتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء عدوانها المستمر على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر".

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية ومن يدور في فلكها من وسائل إعلام غربية حاولت على مدار الساعات الماضية الترويج لبعض الأكاذيب ونشر التقارير المضللة عن عدم مسؤوليتها عن وقف المساعدات واتهام الجانب المصري عن عدم التعاون في هذا الإطار".

ومن جملة ما روجته تلك التقارير من أكاذيب ما أثير عن تنسيق إسرائيلي مع الجانب المصري قبل الاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الأمر الذي نفته القاهرة جملة وتفصيلا، وكذلك الجانب الأمريكي الذي أكد عدم حدوث أي تنسيق مسبق.

ووجهت واشنطن نقدا لاذعا لتل أبيب على خلفية تلك الخطوة مثمنة دور مصر وجهودها الكبيرة لحل الأزمة بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة.

الأكاذيب التي روجتها الدوائر الإسرائيلية ومن يدور في فلكها أغفلت أن الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ما هو إلا محاولة لشرعنة وجود إسرائيل كسلطة احتلال ومن ثم ترسيخه من خلال تنسيق دخول المساعدات مع مصر وهو الأمر الذي رفضته القاهرة بشكل قاطع.

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