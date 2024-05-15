فلسطين تطالب إيطاليا بإعادة تمويلها الأونروا والضغط علي الاحتلال لوقف العدوان

طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم، إيطاليا بأن تعيد النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة أن تقرير لجنة المراجعة المستقلة أكد عدم وجود دلائل على الاتهامات الإسرائيلية ضد الوكالة.

جاء هذا خلال لقاء “شاهين”، القنصل العام الإيطالي دومنيكو بيلاتو، في رام الله.

وأوضحت أن الأونروا لها دور حيويا ومهما في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وتناولت “شاهين” خلال اللقاء، الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي وجرائمها بحق المدنيين العزل، ما أدى إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

وأطلعت الوزيرة الفلسطينية، القنصل الإيطالي على آخر المستجدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي تواصل فيها قوات الاحتلال والمستعمرين انتهاكاتهما وجرائمهما بحق المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت “شاهين”، إيطاليا إلى أن تلعب دورا فاعلا في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ولجم انتهاكات المستعمرين وجرائمهم، وأن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين بما يؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

الخارجية الفلسطينية تثمن جهود إيطاليا في عملية إجلاء المصابين

كما ثمنت شاهين، المساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الإيطالية لقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي وخاصة مبادر (Food for Gaza)، كما شكرت إيطاليا على جهودها الحثيثة في عملية إجلاء المصابين وخاصة الأطفال من قطاع غزة، وتقديم العلاج لهم في المستشفيات الإيطالية.

وأكدت أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية بين البلدين وضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بشكل دوري، وتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين لتكون المظلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال بيلاتو موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، إن إيطاليا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى استمراره في بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.