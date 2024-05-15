الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين تطالب إيطاليا بإعادة تمويلها الأونروا والضغط علي الاحتلال لوقف العدوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم، إيطاليا بأن تعيد النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة أن تقرير لجنة المراجعة المستقلة أكد عدم وجود دلائل على الاتهامات الإسرائيلية ضد الوكالة.

جاء هذا خلال لقاء “شاهين”، القنصل العام الإيطالي دومنيكو بيلاتو، في رام الله.

txt

المطران عطاالله حنا: الاعتداء على مقر "الأونروا" بالقدس يحمل رسائل تهديد ووعيد

وأوضحت أن الأونروا لها دور حيويا ومهما في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وتناولت “شاهين” خلال اللقاء، الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي وجرائمها بحق المدنيين العزل، ما أدى إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

txt

الأونروا: لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه فى قطاع غزة

وأطلعت الوزيرة الفلسطينية، القنصل الإيطالي على آخر المستجدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي تواصل فيها قوات الاحتلال والمستعمرين انتهاكاتهما وجرائمهما بحق المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت “شاهين”، إيطاليا إلى أن تلعب دورا فاعلا في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ولجم انتهاكات المستعمرين وجرائمهم، وأن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين بما يؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

الخارجية الفلسطينية تثمن جهود إيطاليا في عملية إجلاء المصابين

كما ثمنت شاهين، المساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الإيطالية لقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي وخاصة مبادر (Food for Gaza)، كما شكرت إيطاليا على جهودها الحثيثة في عملية إجلاء المصابين وخاصة الأطفال من قطاع غزة، وتقديم العلاج لهم في المستشفيات الإيطالية.

وأكدت أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية بين البلدين وضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بشكل دوري، وتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين لتكون المظلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال بيلاتو موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، إن إيطاليا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى استمراره في بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

إيطاليا الأونروا القنصل العام الإيطالي المساعدات الإنسانية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

حريق محدود في مستشفى مصر الدولي بالدقي (صور)

السيطرة على حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بدهس "طبيبة التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة