الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. بعد مباراة مثيرة.. الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى ويتوج بكأس مصر لكرة السلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 68-65 في المباراة النهائية.

فريق الاتحاد السكندري نجح في إنهاء الربع الأول لصالحه بفارق 5 نقاط بنتيجة 19-14.

واستطاع الفريق السكندري أن يوسع الفارق لصالحه في الربع الثاني بنتيجة 37-28.

وواصل الفريق السكندري سيطرته وتقدمه لينهي الربع الثالث لصالحه بنتيجة 54-45.

وفي الربع الرابع والأخير، استطاع لاعبو الأهلي العودة من بعيد والوصول إلى التعادل بنتيجة 65-65 قبل 10 ثواني من نهاية المباراة.

وفي الثانية الأخيرة، استطاع فريق الاتحاد السكندري أن يحرز  رمية ثلاثية حسمت النتيجة لصالحه 68-65.

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