عاجل.. بعد مباراة مثيرة.. الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى ويتوج بكأس مصر لكرة السلة

توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 68-65 في المباراة النهائية.

فريق الاتحاد السكندري نجح في إنهاء الربع الأول لصالحه بفارق 5 نقاط بنتيجة 19-14.

واستطاع الفريق السكندري أن يوسع الفارق لصالحه في الربع الثاني بنتيجة 37-28.

وواصل الفريق السكندري سيطرته وتقدمه لينهي الربع الثالث لصالحه بنتيجة 54-45.

وفي الربع الرابع والأخير، استطاع لاعبو الأهلي العودة من بعيد والوصول إلى التعادل بنتيجة 65-65 قبل 10 ثواني من نهاية المباراة.

وفي الثانية الأخيرة، استطاع فريق الاتحاد السكندري أن يحرز رمية ثلاثية حسمت النتيجة لصالحه 68-65.

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