الأهلي يواجه هليوبوليس وسبورتنج أمام الجزيرة في كأس مصر لكرة السلة للسيدات

تقام اليوم الأربعاء، مباراتا الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات، حيث يلتقي الأهلي فريق هليوبوليس في الخامسة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر كما يلتقي فريق سبورتنج السكندري مع الجزيرة.

عروض قوية

ويسعى فريق الأهلي لمواصلة عروضه القوية في البطولة والتأهل للنهائي، بعدما فاز في الدور نصف النهائي على فريق مصر للتأمين بنتيجة 53-37.

وعقد طارق خيري المدير الفني جلسة مع اللاعبات خلال التدريب الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

كان فريقا الأهلي والاتحاد السكندري قد تأهلا لنهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة للرجال، بعد فوز الأهلي في الدور نصف النهائي على الجزيرة 67 – 66، وفوز الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 76 – 68.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد كرة السلة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي للدوري الممتاز للرجال حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك أيام 6 و8 و10 مايو الجاري بصالة برج العرب بالإسكندرية وفي حالة استمرار المواجهات ستقام المباراة الرابعة يوم الأحد 12 مايو، بينما تقام المباراة الخامسة والأخيرة يوم 13 من الشهر نفسه.

وفي المقابل يلتقي فريقا الاتحاد السكندري وسبورتنج أيام أيام 24 و25 و27 ومايو الجاري بصالة برج العرب، وفي حالة استمرار المواجهات ستقام المباراة الرابعة يوم 28 مايو والمباراة الخامسة يوم 30 مايو.