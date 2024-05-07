الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيان من اتحاد الكرة بشأن مشاركة اللاعبين الدوليين فى كأس مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام موعد تجمع المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم،  يوم 28 مايو الجارى عقب انتهاء مباريات  الدوري التي تقام يوم 27 من نفس الشهر. 
وفضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن تقديم موعد انطلاق معسكر الفراعنة ليبدأ يوم 28 مايو الجارى، قبل بدء الأجندة الدولية التى تبدأ بشكل رسمي من يوم 3 الي 11 يونيو، الامر الذى فضل معه اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

 اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة اللاعبين الدوليين فى كأس مصر 


وشدد اتحاد الكرة فى بيان رسمى على أنه فى كل موسم في المواسم السابقة يتم لعب دور ال32 من كأس مصر وقت الأجنده الرسمية وبالتالي يغيب كل اللاعبين الدوليين المصريين والأجانب. 
وأوضع الجبلاية أن هذا الموسم سيتم لعب دور الـ32 قبل الأجندة وبالتالي كل اللاعبين المحترفين الأجانب  مثال أليو ديانج وسيف الجزيري يمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعي مع فرقهم لان المباريات تلعب من يوم 28 مايو الي يوم 1 يونيو أي قبل الأجندة بيومين. 
بينما يغيب عن المشاركة فى هذه المباريات اللاعبين المحليين المختارين لتمثيل منتخب مصر.
كما سيتم ترك ملعب ستاد ستاد القاهرة للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات وبالتالي الاندية ستلعب على  الملاعب البديلة في دور الـ32.

اتحاد الكرة جمال علام المنتخب الوطني حسام حسن كاس مصر

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