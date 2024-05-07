الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بدون اللاعبين الدوليين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالى.

ويلتقى الأهلى مع الألومنيوم يوم 29 مايو الجارى على استاد السلام فى الثامنة مساءً، فى حين يلعب الزمالك مع بروكسى يوم 30 مايو على استاد المقاولون العرب فى الثامنة مساء.

ورفضت لجنة المسابقات مقترح تأجيل مباراتى الأهلى مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى إلى ما بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى ينطلق يوم 28 مايو الجارى ويستمر حتى خوض مباراة غينيا بيساو يوم 10 يونيو.

وتقام مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، حيث تقام جميع المباريات خلال الفترة من 28 مايو وحتى يوم الأول من سهر يونيو، فى حين يتوقف الدورى الممتاز يوم 27 مايو، تمهيدًا لبدء معسكر الفراعنة يوم 28 من الشهر نفسه بناء على رغبة حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر. 

وأسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أجريت يوم الخميس الماضي بمقر الجبلاية، عن وقوع الأهلي في مواجهة الألومنيوم، والزمالك مع بروكسي.

وجاءت باقي المواجهات كالآتي: فاركو مع الوسطى، البنك الأهلي وبتروچت، المصري وجمهورية شبين، بيراميدز ونادي النصر القاهرة، الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة، المقاولون العرب والترسانة، البلدية والجونة، طلائع الجيش وبورفؤاد، الإسماعيلي ونادي القناة، سموحة ولافيينا، فيوتشر وبترول أسيوط، إنبي والنجوم، سيراميكا ومكادي، زد والداخلية.

اتحاد الكرة كاس مصر الاهلى الزمالك عامر حسين

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