فيتوريا يرفض سحب شكواه ضد "الجبلاية" وينتظر قرار فيفا

بعد إنهاء موقف معاونيه..

رفض البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كل محاولات مسئولي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للعودة إلى الحلول الودية وسحب شكواه ضد "الجبلاية" في لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتدخل بعض الوسطاء خلال الأيام الماضية لإقناع "فيتوريا" بسحب شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقابل الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص به في عقده مع اتحاد الكرة، والبالغة 600 ألف دولار راتب ثلاثة أشهر، إلا أن المدرب السابق للفراعنة رفض تمامًا العودة إلى الوراء متمسكًا بشكواه ومطالبته بقيمة عقده كاملًا، منتظرًا قرار لجنة فض المنازعات.

وجاءت هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة بعد تسديد قيمة الشرط الجزائي لمساعدي "فيتوريا" الثلاثة بواقع ثلاثة أشهر متفرقة وفقًا للاتفاق الذي تم إبرامه مع المدير الفني.

وسبق أن اتفق "فيتوريا" مع وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على تقسيط الشرط الجزائى على ثلاثة أشهر بنظام الراتب، وذلك بعدما رفض المدرب البرتغالى تخفيض الشرط الجزائى إلى قيمة راتب شهر واحد، لكن اتحاد الكرة قام بتحويل قيمة الشرط الجزائى لمساعديه دون أن يتم تحويل الراتب الخاص به بناءً على الاتفاق الذى تم مع المدير التنفيذى للجبلاية.

وهو ما دفع "فيتوريا" لإرسال خطاب رسمى لاتحاد الكرة عن طريق محاميه بشأن ضرورة إرسال قيمة الشرط الجزائى مقسمة على ثلاثة أشهر، ثم اتبعه بخطاب ثان، دون أن يتلقى أى إجابة من جانب اتحاد الكرة، حتى قام بتقديم شكوى أمام لجنة فض المنازعات بفيفا.

ولم يعد أمام اتحاد الكرة سوى الانتظار لما تسفر عنه شكوى المدير الفنى السابق، على أن يتم تقديم الأوراق اللازمة من جانب المستشار القانونى لاتحاد الكرة أمام لجنة فض المنازعات.