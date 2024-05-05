الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يتواصل مع فيتوريا لإقناعه بالحصول على الشرط الجزائى كاملا

فيتوريا وحازم امام
فيتوريا وحازم امام

 كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية تواصل روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لإقناعه بالحصول على الشرط الجزائي كاملا. 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت غضب كبير من جانب روي فيتوريا بسبب مماطلة اتحاد الكرة في سداد الشرط الجزائي له، رغم الاتفاق الذى تم بين الطرفين على سداده على ثلاثة أشهر منذ رحيله فى شهر يناير الماضى ورغم ذلك لم يفِ الاتحاد بوعده.

وهدد روي فيتوريا اتحاد الكرة بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بمستحقاته حتى نهاية عقده وهو ما تسبب في أزمة داخل الجبلاية ليسارعوا فى إنهاء الأزمة مع فيتوريا قبل التصعيد للفيفا.

اتحاد الكرة مجلس الجبلاية روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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