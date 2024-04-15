الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وكيل فيتوريا: اتفقنا مع اتحاد الكرة على جدولة الشرط الجزائى.. ولم ينفذ حتى الآن

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن البرتغالي سيتخذ الإجراءات القانونية بالكامل في حال لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال وكيل فيتوريا في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "أرسل محامي فيتوريا إنذارًا لاتحاد الكرة وأصدر بيانًا بشأن مستحقاته المتأخرة".

وأضاف: "اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع فيتوريا على جدولة الشرط الجزائي لكن لم يتقاض أي مبلغ طيلة الأشهر الماضية".

وتابع: "العقود مُلزمة حتى النهاية والحديث تغير، وفيتوريا وافق على قرار الجدولة على أكثر من شهر وهو ما لم يتم حتى الآن".

وواصل حديثه: "فوجئنا بتصريحات من مسئولي اتحاد الكرة بأن عقد فيتوريا لا يحتوي على شرط جزائي".

وأتم تصريحاته: "في حال لم يحصل فيتوريا على مستحقاته، سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بالكامل".

كريم أبو سليمان وكيل أعمال روي فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة منتخب مصر فيتوريا يشكو اتحاد الكرة

مواد متعلقة

أول رد من اتحاد الكرة على شكوى فيتوريا الرسمية ضد الجبلاية (خاص)

فيتوريا يشكو اتحاد الكرة للحصول على الشرط الجزائى

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسي أردني.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمي، ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟