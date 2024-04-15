وكيل فيتوريا: اتفقنا مع اتحاد الكرة على جدولة الشرط الجزائى.. ولم ينفذ حتى الآن

أكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن البرتغالي سيتخذ الإجراءات القانونية بالكامل في حال لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال وكيل فيتوريا في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "أرسل محامي فيتوريا إنذارًا لاتحاد الكرة وأصدر بيانًا بشأن مستحقاته المتأخرة".

وأضاف: "اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع فيتوريا على جدولة الشرط الجزائي لكن لم يتقاض أي مبلغ طيلة الأشهر الماضية".

وتابع: "العقود مُلزمة حتى النهاية والحديث تغير، وفيتوريا وافق على قرار الجدولة على أكثر من شهر وهو ما لم يتم حتى الآن".

وواصل حديثه: "فوجئنا بتصريحات من مسئولي اتحاد الكرة بأن عقد فيتوريا لا يحتوي على شرط جزائي".

وأتم تصريحاته: "في حال لم يحصل فيتوريا على مستحقاته، سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بالكامل".